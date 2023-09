Quanto costa comprare un palco al Teatro Sociale di Como

Ebbene sì, i palchi del Teatro Sociale di Como non si possono solo affittare ma anche acquistare. Su un noto sito di annunci immobiliari è comparso l'annuncio della vendita di uno dei palchi del teatro cittadino. Ecco le prime parole con le quali viene presentato questa insolita ma pregiata piccola unità immobiliare: "Entrate subito a far parte dell'Elite comasca, da sempre proprietaria del suo teatro (unico caso in tutta Italia!), al fine di poterne perpetuare al meglio l'altissima tradizione".

Il palco in questione è il sesto a sinistra, in terza fila. Misura 12 metri quadrati e, come riporta la descrizione dell'annuncio, ha un'ottima acustica oltre che essere in un'ottima posizione. Il prezzo a cui è in vendita è di 45mila euro. Segue nell'annuncio una breve descrizione dello storico edificio in cui si trova il palco. Il Teatro Sociale fu edificato al posto del Castello della Torre Rotonda su volontà della Società dei Palchettisti del Teatro di Como costituita dal podestà di Como Gian Pietro Porro e fu inaugurato il 28 agosto 1813 con la rappresentazione di "Adriano in Siria". Nella stagione 1943-1944 mil Sociale ospitò il Teatro alla Scala dopo che rimase danneggiato dai bombardamenti.