Torna l'Acquapark del Lago di Como ed è ancora più grande

Dopo il successo dello scorso anno si prepara la seconda stagione dell' Acquapark del Lago di Como. Quest'anno l'area dedicata e sistemata nello specchio d'acqua davanti alla riva di Dervio sarà ancora più grande.

L'attrazione turistica è stata realizzata grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e dell'autorità di bacino. Il gioco acquatico è stato ampliato con il posizionamento di un nuovo scivolo alto 4,5 metri e ora l'estensione dell'acquapark è pari a ben 960 metri quadrati, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.

Oltre 6.000 ingressi nella prima stagione della scorsa estate

"Dopo la prima stagione sperimentale e visto l'ottimo risultato con oltre 6.000 ingressi, l'acquapark è stato ampliato grazie al prezioso contributo dell'Autorità di bacino ed è stato messo a bando pubblico" - ha fatto sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Stefano Cassinelli.

Potenziate le strutture sulla spiaggia di Foppa per accogliere i turisti

Un operatore commerciale locale ha vinto il bando e il comune di Dervio incasserà 25.250 euro per la stagione in corso. Per accogliere nel migliore dei modi i turisti e i residenti le strutture sulla spiaggia di Foppa sono state potenziate: al bagno già realizzato l'anno scorso ne sono stati aggiunti altri, si è creato uno spazio Lido in cui i bagnanti possono utilizzare i servizi del bar e c'è la possibilità di avere sdraio e ombrelloni. "Insomma un ulteriore salto di qualità per il turismo a Dervio che diventa sempre più il luogo per eccellenza dello sport e dei divertimenti per giovani e famiglie".

Attualmente non sono ancora stati resi noti orari e costi per la stagione 2022 dell’acquapark. Vi terremo aggiornati o potete seguire anche il link ufficiale del comune sull'Acquapark.