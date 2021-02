Acqua biancastra dai rubinetti di Civiglio: cosa fare e a chi segnalare il problema

Alcuni cittadini della frazione di Civiglio (Como) hanno segnalato acqua opalescente dai rubinetti di alcune zone del quartiere. Il problema si è presentato nel pomeriggio 23 febbraio in seguito ad un intervento sugli impianti idrici che servono la zona. Il fenomeno potrebbe ripresentarsi anche nella giornata del 24 febbraio, per brevi intervalli, quando saranno ultime le opere di manutenzione in corso. L'indicazione che arriva dall'azienda Lereti è quella di lasciare scorrere l'acqua sino alla progressiva chiarificazione. "Se la problematica dovesse eventualmente persistere - scrivono dall'azienda - chiediamo gentilmente di segnalarlo al numero di pronto intervento della società Lereti, 800.388.088, in modo che si possano disporre interventi mirati".