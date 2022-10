Lunedì 17 ottobre a San Fermo niente acqua potabile per 4 ore

Lunedì 17 ottobre in alcune zone di San Fermo della Battaglia potrà mancare l'acqua potabile. La società Como Acqua ha preallertato i cittadini della probabile sospensione dell'erogazione d'acqua dalle ore 9 alle ore 13 a causa di lavori di manutenzione alla rete idrica. In particolare i disagi potrebbero interessare via Imbonati, via 1° Maggio, via Mazzini, via Ca' Matta e zone limitrofe.