Como, esce acqua dai fornelli del gas: grave guasto a Ponte Chiasso e Sagnino

Dalla mattina del 22 agosto 2021 numerose abitazioni dei quartieri di Sagnino e Ponte Chiasso a Como sono senza gas. Un grave e al quanto surreale guasto si è verificato sulla rete del gasdotto. Le tubature si sono riempite di acqua. Come l'acqua sia finito nelle tubature del gas al momento non è dato sapere. Un operatore che ha risposto al numero verde di 2iReteGas - azienda che si occupa della distribuzione del gas - ha spiegato solo che si è verificato un incidente sulla rete e che non si sa quando il problema verrà risolto.



Alcuni residenti si sono lamentati per la scarsa informazione avvenuta con l'affissione di pochi avvisi e con qualche dipendente dell'azienda che ha suonato ad alcune abitazioni per avvisare, tra l'altro, di non aprire il rubinetto del gas. Infatti, alcuni cittadini hanno segnalato la fuoriuscita di acqua addirittura dai fornelli. C'è chi racconta di contatori del gas smontati e trasformati in fontane.A tutto questo si aggiunge il disagio dell'assenza d'acqua che è stata constatata nella serata del 24 agosto.