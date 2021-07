Lago di Como, pericoloso fare il bagno in zona Tempio: la foce del Cosia è fortemente inquinata

Sono stati dieci i punti monitorati quest’anno dalla Goletta dei Laghi di Legambiente nelle acque del Lario e sottoposti ad analisi microbiologiche, sei sulla sponda lecchese e quattro su quella comasca, dove è risultato “fortemente inquinato” il prelievo eseguito a lago, davanti alla foce del torrente Cosia, con cariche batteriche più alte di quelle consentite per gli scarichi. “Inquinato" risulta il punto alla foce del torrente Telo, ad Argegno, punto storicamente monitorato dalla Goletta dei Laghi e risultato entro i limiti negli ultimi cinque anni. Quest'ultimo risulta balneabile dal Portale delle Acque del Ministero della Salute.Entro i limiti, come negli ultimi 3 anni, i prelievi effettuati presso la foce del torrente Breggia, a Cernobbio, e alla foce del torrente Albano, a Dongo. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

Le analisi

È questa, in sintesi, la fotografia scattata nella tappa lombarda lungo le sponde del Lario da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. I risultati sono stati presentati in conferenza stampa questa mattina a Como a Villa Grumello, dove sono intervenuti Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia, Enzo Tiso, Presidente di Legambiente Como, Annalisa Leone, Responsabile dei tecnici di Goletta dei Laghi, con la partecipazione di Marco Galli, Assessore all’Ambiente Ecologia Comune di Como, Federico Bassani vicepresidente della Provincia di Como, Marco Bernasconi e Claudio Citroni, dirigenti di Como Acqua Srl, Arianna Bellasi dell’Università Insubria e Massimo Gaverini della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Meglio non tuffarsi

"Sulla sponda occidentale del medio e alto Lario si conferma la buona qualità dell'acqua, come giàufficializzato dai periodici controlli di ATS nei punti di balneazione - dichiara il Presidente del Circolo Legambiente Como, Enzo Tiso -. Il leggero superamento dei limiti della concentrazione di escherichia coli alla foce del Telo ad Argegno dimostra però che occorre ancora vigilare sugli scarichi che recapitano nelle valli che confluiscono nel Lario, anche intervenendo sui piccoli depuratori comunali. Anche nel primo bacino assistiamo negli anni ad un lento ma costante miglioramento confermato dai nostri campionamenti alla foce del Breggia a Cernobbio e dai controlli di ATS a Villa Olmo e Villa Geno. Ancora grave invece la situazione alla foce del Cosia ai giardini a lago dove l'acqua presenta anche quest'anno una alta carica inquinante. In quest'acqua, nonostante i cartelli di divieto di balneazione, comaschi e turisti cercano un pericoloso refrigerio durante questi giorni di calura estiva. Dal gennaio scorso la gestione di Como Depur è stata trasferita a Como Acqua srl che presto si occuperà di tutto il sistema fognario cittadino oltre che degli altri comuni gravitanti sulla valle del Cosia. Speriamo ci sia finalmente una inversione di tendenza con progetti seri e investimenti per la manutenzione, risanamento e ammodernamento degli impianti”.

Parametri delle analisi

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.