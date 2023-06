A Como Deliveroo lancia i nuovi sacchetti per le consegne: insegnano a differenziare i rifiuti

Aiutare i cittadini a differenziare correttamente le confezioni di cibo ricevute attraverso il servizio di Deliveroo e sostenere i ristoratori nella scelta di imballaggi riciclabili. È questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione e informazione che sarà avviata in città da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e Aprica, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Como. L'iniziativa è frutto dell'accordo firmato dal General Manager di Deliveroo Italy, Matteo Sarzana, e dall’Amministratore Delegato di Aprica, Filippo Agazzi.

I nuovi sacchetti

Protagonista della campagna sarà il sacchetto speciale - realizzato per l’occasione da Deliveroo e Aprica - che i ristoranti aderenti all’iniziativa utilizzeranno non solo per le consegne, ma anche per ricordare e mettere a disposizione dei cittadini comaschi tutte le informazioni utili per differenziare correttamente le confezioni ricevute ordinando online. Sul sacchetto, infatti, i consumatori troveranno un QR code da scansionare per consultare le indicazioni necessarie per separare correttamente quanto ricevuto e ridurne l’ingombro. Tutti i ristoranti partner di Deliveroo in città riceveranno, attraverso comunicazioni digitali, una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, aiutando così i cittadini a fare una raccolta differenziata ancor più accurata.

L'accordo tra Deliveroo e Aprica

“Siamo felici - ha detto Matteo Sarzana - di continuare la nostra collaborazione con il Gruppo A2A e, in particolare, con Aprica e di estenderla adesso ad una città importante come Como. Siamo da sempre impegnati nella diffusione e promozione di stili di consumo sostenibili e capaci di contribuire alla tutela ambientale. Anche a Como vogliamo continuare a sostenere il settore della ristorazione, non solo attraverso nuove opportunità di crescita e lavoro, ma anche sotto il profilo della sostenibilità e della transizione ecologica. “Aprica, nell’ambito delle azioni previste dal nuovo contratto di servizio, sta attivando nuove iniziative volte a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata nella città di Como. La nuova collaborazione con Deliveroo si inserisce proprio in questa direzione” ha dichiarato Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica. “Ogni giorno ci impegniamo nella promozione di comportamenti virtuosi, orientati allo sviluppo dell’economia circolare. Nello specifico, questa campagna di comunicazione si propone di sensibilizzare gli utenti del servizio e i gestori degli esercizi commerciali sulle modalità per conferire correttamente gli imballaggi del proprio pasto ordinato online: è proprio attraverso messaggi e azioni operative di questo tipo che vogliamo dare una risposta alle varie esigenze dei cittadini e in particolare a quelle delle nuove generazioni.”