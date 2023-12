Fondi del Pnrr in arrivo a Como: accordo tra Finanza e Comune per prevenire frodi e corruzione

Il Comune di Como e il comando provinciale della guardia di finanza hanno stipulato un accordo di collaborazione volta alla salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del relativo fondo complementare. Il protocollo d'intesa, firmato dal sindaco Alessandro Rapinese e dal comandante provinciale ,Michele Donega, mira a stabilire una cooperazione sinergica interistituzionale finalizzata a prevenire e contrastare prontamente, secondo le rispettive linee d'azione, eventuali comportamenti illeciti legati ai progetti del Pnrr.

Il protocollo prevede l'istituzione di canali di comunicazione strutturati e un flusso informativo sistematico, con l'obiettivo di individuare casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e duplicazioni di finanziamenti. Nel dettaglio, il Comune di Como si impegna per i prossimi tre anni a fornire alla guardia di finanza, in qualità di forza di polizia economico-finanziaria con competenza generale specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, informazioni circostanziate rilevanti per reprimere irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.

Il Comune metterà a disposizione della guardia di finanza dati e informazioni utili per prevenire o reprimere condotte illecite lesive dell'interesse pubblico, considerandosi soggetto attuatore dei progetti. Dopo un'approfondita verifica e, se necessario, integrazione dei dati acquisiti, la guardia di finanza potrà utilizzarli per orientare la propria azione di servizio, garantendo la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche allocate nell'ambito del Pnrr.

Come sottolineato dal colonnello Donega “il protocollo sottoscritto quest’oggi con il Comune di Como e il conseguente, auspicato flusso informativo che esso potrà garantire, rappresentano un utile strumento a sostegno della legalità in quanto consentiranno al Corpo, parte integrante del sistema di governance e controllo del Pnrr, di orientare efficacemente e tempestivamente la propria azione di contrasto a eventuali condotte illecite commesse ai danni della comunità comasca”.

Rapinese ha spiegato che "la tabella di marcia dei prossimi mesi per i progetti finanziati con le risorse connesse al Pnrr e al correlato fondo complementare sarà serrata: i cantieri si stanno concretizzando ed entreranno nel vivo entro i primi mesi del 2024. Il Protocollo firmato oggi ci aiuterà a rafforzare i controlli antiriciclaggio e anticorruzione. Il corretto utilizzo della spesa pubblica per noi è un obiettivo prioritario”.