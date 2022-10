Accensione termosifoni posticipata a fine ottobre, Como segue l'esempio di Milano e Varese

Il caldo di questi giorni - con temperature medie costantemente sopra i 20 gradi - ha "spostato" più in là la data per l'accensione dei termosifoni a Milano, posticipandone l'accensione al 29 ottobre. La decisione è in continuità con il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas (DL Cingolani).

Stesso provvedimento anche a Varese, dove slitta di nove giorni l’accensione dei riscaldamenti nelle abitazioni private. Il sindaco Davide Galimberti ha infatti firmato l'ordinanza - sfruttando anch'esso l'onda calda di questi giorni, le temperature non subiranno forti cali nemmeno con le piogge in arrivo nel weekend - per la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento posticipandone l’accensione al 31 ottobre.

A Como cosa succede? Rimarrà valida la data di sabato 22 ottobre per lo start ai termosifoni? Per ora nessun provvedimento in merito è stato ancora emanato dal sindaco Alessandro Rapinese, ma da Palazzo Cernezzi arriva la conferma che tra oggi e domani verrà firmata l'ordinanza di posticipo a fine mese. Ricordiamo che l'Italia è suddivisa in sei zone e la provincia di Como ricade in due fasce: la zona E (accensione dal 22 ottobre al 7 aprile) e la zona F (quella prevista per le comunità montane). La nuova data potrebbe essere quindi quella del prossimo 29 ottobre.