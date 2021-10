Como Nuoto, le Canossiane e l'associazione Accanto: i nuovi Abbondini d'Oro

La commissione per le Civiche Benemerenze del Comune di Como ha assegnato i nuovi Abbondini d'Oro per l'anno 2021. All’unanimità sono state insignite della massima onorificenza cittadina l'associazione sportiva dillettantistica Como Nuoto, l'associazione Accanto Onlus Amici dell'Hospice San Martino d’Oro e l'Istituto Matilde di Canossa. Gli Abbondini d'oro verranno consegnati il prossimo 4 dicembre al Teatro Sociale. Sarà l'occasione anche per premiare i benemeriti del 2020: Gianni Clerici, Angelo Sesana, A.L.I.Ce COMO Onlus. Le restrizioni dovute alla pandemia non hanno finora consentito di organizzare la tradizionale cerimonia alla presenza della città. Qui di seguito le motivazioni degli Abbondini 2021.

Como Nuoto

Motivazione: per oltre 100 anni di promozione delle attività sportive natatorie. Per aver formato al mestiere della vita e dello sport, in riva al lago, intere generazioni di comaschi e aver raggiunto insieme traguardi sportivi di eccellenza.

Associazione Accanto Onlus Amici dell'Hospice San Martino

Motivazione: per l’amorevole assistenza offerta da oltre 15 anni dai volontari ai malati inguaribili e alle loro famiglie, promuovendo la cultura della dignità della vita fino ai suoi ultimi istanti.

Istituto Matilde di Canossa

Motivazione: per aver accolto, educato e formato con dedizione e instancabile impegno dal 1851 i più piccoli e i più giovani, nella convinzione che dalla formazione della persona dipendano la sua condotta e il contributo che può dare alla famiglia e alla società.