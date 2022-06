Abbattuto l'ultimo albero di Via Rezzonico, la rabbia di Patelli

Un albero, l'ultimo della centrale via Rezzonico di Como, abbattuto. Un albero che, almeno a giudicare dalla stato del tronco, sembrava sanissimo. Elisabetta Patelli, di Europa Verde, è furente: "E' solo una pianta... Con questa logica vengono abbattute le piante in questa città perché non le si vuole curare e manutenere. Questa mattina , allertata da alcuni residenti, sono rimasta sotto la pioggia per cercare di fermare l'abbattimento dell'ultimo albero di via Rezzonico".

"Ho chiamato i vigili - aggiunge Patelli - per la verifica di quella che poteva essere una semplice potatura regolare nel tempo. la cura,la manutenzione del verde invece è diventata abbattimento di una pianta secolare, l'ultima pianta della via Rezzonico. E' urgente un Piano del Verde di Como perchè i cittadini non debbano piu alzarsi al mattino e ritrovarsi le motoseghe sotto casa ad abbattere l'ultimo punto verde della loro via".