WhatsApp, Instagram e Facebook riprendono a funzionare: il più lungo black out di sempre

Facebook, Instagram e WhatsApp hanno piano piano ripreso a funzionare dopo un down di oltre cinque ore a livello Globale (in Europa e negli stati Uniti). Si tratta del peggior black out di servizio del colosso dei social media dal 2008.

"Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il tutto il più velocemente possibile": aveva spiegato su Twitter, Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook.

Il New York Times, come riportato da Ansa, parla di un'errata configurazione dei server di Facebook, quindi un errore interno. Il down è durato dalle 17.40 (ora italiana) per oltre 5 ore. "Il problema interno che si è verificato in Facebook - spiega Graham-Cumming, al Nyt - è stato l'equivalente del rimuovere i numeri di telefono degli utenti dai loro nomi in rubrica, rendendo impossibile chiamarsi"

Molti a Como e provincia hanno pensato inizialmente che il "guasto" fosse dovuto alle difficili condizioni meterologiche che imperversano su tutta la Lombardia, ma quando il tempo del malfunzionamento cominciava ad essere troppo è stato chiaro che fosse un problema in tutta Italia. Ora si scopre che i social di Mark Zuckerberg hanno smesso di funzionate in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Gli utenti durante il down si sono sfogati a suon di hastag su Twitter (che invece funzionava) #whatsappdown #instagramdown #facebookdown