Il "villaggio degli olandesi" passa di mano: in vendita il residence La Cava di Pognana Lario

La riva orientale del Lago di Como sta vivendo un momento di rinascita, attirando sempre più investimenti immobiliari e turistici, avvicinandosi rapidamente alla celebre sponda occidentale resa famosa da personalità come George Clooney. Negli ultimi anni, l'area a sud di Bellagio ha visto un crescente sviluppo, con numerosi progetti di ristrutturazione di abitazioni e alberghi.

Un caso emblematico di questa trasformazione è il "villaggio degli olandesi" a Pognana Lario, che è pronto a cambiare proprietario e probabilmente a subire una significativa trasformazione. Questo complesso residenziale, progettato e realizzato nei primi anni Sessanta dall'architetto Adolfo Franchini, è stato uno dei primi della zona, caratterizzato da criteri architettonici innovativi per l'epoca, come i trentasei appartamenti con ampi terrazzi panoramici e una marina con house boat.

Come riportato dal giornalista Mario Cavallanti sulla sua pagina Facebook, il villaggio, che include un fronte lago di duecento metri, una piscina, un ristorante e parcheggi per ogni appartamento, sarebbe stato valutato quaranta milioni di euro. La struttura è ora nelle mani dei figli di Franchini, i quali avrebbero accordato un diritto di esclusiva per l'acquisto alla società di gestione del risparmio Castello.