Il sentiero delle espressioni: una camminata per grandi e bambini, tra arte, magia e natura

l Sentiero delle Espressioni prende vita da un'idea che mette insieme, in un mix irresistibile, foreste, arte e turismo. Legno intagliato e personaggi immersi nello spiritodel bosco e della natura, arte e i vostri pensieri assorti e leggeri vi faranno compagnia alla scoperta di quest mondo. È nato dalla collaborazione tra ERSAF, Comune di Schignano e gli alcuno artisti dell'Associazione la M.A.S.C.H.E.R.A, famosi nel territorio e non solo per la loro abilità di creare tradizionali maschere di carnevale.

Il bosco si anima quindi con queste forme d'arte: i tronchi sono sorrisi, o esprimo stupore, paura,sgomento, gioia, sorpresa. Sono volti che escono dal legno, come per prendere vita, intagliati dalle abili mani degli artisti che con creatività e molta immaginazione hanno reso questo percorso davvero speciale.

La Foresta regionale Valle Intelvi ospita questo percorso avvincente e per i piu' sensibili emozionante: scultura dopo scultura, abbandonati alle riflessioni che la natura già normalmente stimola, può essere anche un modo per spiegare ai bambini le varie emozioni o per ritrovarle, con stupore in noi adulti che stanno abbandonando i sogni. Innegabile il fascino di queste forme che escono dal legno, come per prendere vita e che fanno viaggiare l'immaginazione. Crearli li, nel sentiero che porta all'Alpe Nava è come collocarli in uno spazio predestinato di cui gli artisti dell'associazione M.A.S.C.H.E.R.A hanno subito compreso l'enorme potenziale.

Come raggiungerlo

Dal centro di Schignano (Co), seguire le indicazioni fino alla frazione Posa dove è possibile parcheggiare. Procedere a piedi per circa venti minuti verso ll'Alpe Nava. Da qui comuincia il sentiero delle espressioni, che, come anche indicato sul sito ufficiale è un sentiero di facile percorribilità anche se sono segnalati dei punti un pò piu' ripidi quindi non adatti aanziani o bambini molto piccoli.

Vale davvero la pena approfittare di questo autunno, dai colori comunque suggestivi e prima che cali il gelo invernale, per fare questo percorso che ovviamente, ltre alle suggestive sculture regala panorami mozzafiato.

La Valle Intelvi e il suo grande impegno per il turismo sostenibile

La Valle Intelvi Turismo, come riportato sul sito uffiiciale, è situata tra i monti comaschi, unisce il Lago di Como con quello di Lugano, lungo un territorio che si estende tra i paesi di Argegno e Lanzo, in prossimità della Svizzera. E’ composta da 15 comuni. Sono tantissime le inziztive proposte per incentivare il turismo, vi consigliamo di consulatre il sito www.valleintelviturismo.it per scoprire gli sport, il trekking, dove portesi rifociallare e dormire. Un luogo pieno di risorde e di passione.

Ringraziamo Marco Brignoli, presidente di Valle Intervi Turismo per la sua grande disponibilità a professionalità