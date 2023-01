Ufo sul cielo di Como, il ricercatore Nicola Aggero a caccia di testimonianze di avvistamenti

Si chiama Nicola Aggero e insieme al suo collega Gianpaolo Filaferro si occupa di ufologia e ogni domenica sera alle ore 21 conduce una trasmissione radio che si chiama Xtravaganti. Da anni i due raccolgono testimonianze di avvistamenti di oggetti non convenzionali. Parlano di casi di persone comuni sia dall'Italia che dall'Estero. Tutti i casi trattati e approfonditi sono della categoria UFO (dall'acronimo inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object) che non significa marziani o alieni ma indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Nicola e Gianpaolo hanno lanciato attraverso i social e la pagina Facebook Sei di Como se... il loro appello per cercare testimonianze di avvistamenti nel territorio Comasco.

Ci racconta Nicola, che abbiamo raggiunto telefonicamente: "Questa è la mia passione fin da quando sono bambino, poi ho avuto anche modo di collaborare con l'ufologo Antonio Chiumento, il celebre studioso di questa materia, uno dei più importanti, autorevoli e noti ufologi italiani. Ha investigato su oltre 1500 episodi inerenti a questi fenomeni. Io lo conobbi per alcuni avvistamenti avvenuti sulla Bisalta, una montagna piemontese con una storia particolare in merito ai fenomeni Ufo. Era il 2020. Poi continuai a portare avanti questi studi e questa mia passione con Gianpaolo che era il suo disegnatore".

Sono tantissime le persone che scrivono ogni giorno a Nicola e Gianpaolo e in molti gli forniscono anche video o prove audio. I testimoni dei casi che vengono scelti da proporre nella loro trasmissione radiofonica vengono spesso invitati a intervenire direttamente e i casi sono approfonditi. I due ricercatori ufologici ora vorrebbero raccogliere testimonianze da Como e dintorni. Se avete qualche episodio di avvistamento particolare potete contattarli a: extravagantiufo@gmail.com oppure ai cellulari 333.6907078 e 327.0119333. Per farvi un'idea della loro trasmissione radiofonica sul tema ecco dove ascoltarla: domenica ore 21.00 - Replica venerdì ore 19.00.

SITO AMICA RADIO WEB

https://amicaradio.prggrouptv.it/

PLAY STORE Amica Radio

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amicaradio

APPLE STORE Amica Radio su App Store

https://apps.apple.com/it/app/amica-radio/id1477945441