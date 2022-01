Un anno di cronaca: le 10 notizie più lette del 2021

Credevamo di lasciarci il covid alle spalle nel 2021 ma purtroppo la pandemia è stata protagonista anche quest'anno di molti fatti di attualità a Como e provincia. In questa classifica delle notizie di cronaca più lette su QuiComo abbiamo deciso di concentrarci sui fatti del territorio escludendo gli articoli che riguardano il covid e la pandemia a cui dedicheremo un capitolo a parte.

Le 10 notizie di cronaca più lette su QuiComo

1. Le strade diventano torrenti in piena: i video piu' impressionanti girati nel Comasco (27 luglio 2021). Da numerosi Comuni della Provincia di Como ci sono arrivati video-segnalazioni di situazioni a dir poco allarmanti. In molte zone le strade si erano trasformate in veri e propri torrenti in piena. I corsi d'acqua ovunque si erano fatti vorticosi. Como e provincia con il fiato sospeso per la terribile alluvione del 27 luglio.

2. Como, chiusa Esselunga in via Ambrosuoli (2 aprile 2021)

3. Grande frana tra Nesso e Lezzeno, coinvolto il conducente di un camion (27 luglio 2021)

4. Frane, fango e allagamenti a Brienno e Argegno: chiusa la Statale Regina ( 27 luglio 2021)

5. Il maltempo sul Lago di Como torna a fare paura: Lariana chiusa e allagamenti ovunque (4 agoto 2021)

6. Francesco Facchinetti preso a pugni dal lottatore Conor Mc Gregor: "Mi ha spaccato il labbro superiore" (17 ottobre 2021)

7. Dramma a Cernobbio, donna muore dopo un malore mentre è in pasticceria (17 maggio 2021)

8. Como, tragedia all'autosilo di via Auguardi: donna cade dal settimo anello e muore (21 giugno 2021)

9. Cernobbio devatsta dal maltempo (27 luglio 2021)

10. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: sequestrata la sede dell'università di Novedrate (8 marzo 2021)

Se a questa lista (sempre nell'ambito della cronaca) volessimo aggiungere le vicende legate al covid, l'articolo più letto del 2021 sarebbe:

Tampone positivo, dopo 21 giorni può uscire dall'isolamento. Ma non andare al lavoro: la storia di Dario del 24 gennaio 2021, la vicenda di un nostro lettore che ci racconta la sua odissea per uscire dal covid e le sue perplessità sulle "guarigioni d'ufficio".