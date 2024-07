In città Biagio omaggia il Como 1907 con un panino speciale

L'amore per il Como 1907, specialmente dopo la promozione in serie A, non ha limiti e così anche Biagio Logetto da Nicoletta Formaggi, in via Odescalchi, ha deciso di omaggiare la squadra, i tifosi e lo stadio con dei panini dedicati. Per la scelta degli ingredienti si sono basati sulla loro esperienza da tifosi. Il primo è il panino del Como 1907, composto da bresaola, punta d'anca, caprino fresco della Valsassina, Blu d'Aosta, zucchine grigliate, insalata valeriana e miele.

Ma non è tutto. C'è anche il panino del tifoso con pancetta, taleggio, paté d'olive e rucola e l'immancabile panino Sinigaglia, in onore dello Stadio che, dopo i lavori, ospiterà le patite di serie A con salame golfetta, pecorino di Moliterno, melanzane grigliate, marmellata di cipolla rossa.