La scuola di Como che si arrende ai ritardi degli alunni che arrivano con i mezzi pubblici

Tolleranza per i ritardi degli alunni che raggiungono la scuola con l'autobus. Dopo le segnalazioni di molti genitori, le lettere ai giornali e la bufera di polemiche che ha investito il servizio dei trasporti a Como, è stata la scuola Teresa Ciceri a "arrendersi" e a mandare un comunicato dove ufficialmente (e solo fino alla fine delle vacanze di Natale) sarà tollerato un ritardo di 15 minuti.

"Per venire incontro alle necessità segnalata da alcune famiglie legate a ritardi dei mezzi di trasporto e che impattano sugli ingressi – si legge nella circolare inviata ai genitori e ai docenti della scuola – a partire da lunedì 6 novembre, sempre previo passaggio dalla vicepreside, la tolleranza in ingresso diventa di 15 minuti. In questa fase, transitoria e valida fino all’inizio delle vacanze di Natale, sarà monitorata la situazione per capire la reale dimensione del problema”.