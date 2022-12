Gita fuori porta a Lecco: le luci e la magia del Natale viste dal drone. Le foto che incantano

Abbiamo parlato dei mercatini della Lombardia e di quelli intorno al lago di Como ma non abbiamo citato il Natale a Lecco che può essere senza dubbio una bella idea per una gita fuori porta. Anche quest'anno i palazzi del centro di Lecco ( a seguire l'elenco delle strade illuminate) sono decorati dalle proiezioni natalizie che ne delineano l'atmosfera magica.

Qualcuno, una travel blogger, l'ha definita "il paese dei balocchi" (qui la vicenda) facendo storcere il naso alla Città dei Balocchi che è, come ben sappiamo, a Cernobbio. Ma torniamo a Lecco. Sono gli Amici di Lecco a organizzare il Natale nel centro della città e il programma è davvero ricco: mercatini, pista di pattinaggio e vari eventi ogni fine settimana (per i dettagli potete seguire di volta in volta i colleghi di LeccoToday). Vale davvero la pena visitarla e può essere un'occasione per conoscere meglio questa città e l'altro ramo del lago di Como. Per ora ci lasciamo guidare dalle affascinanti immagini di Stefano Luciano, scattate dal drone in una serata tersa e che rendono l'idea dell'atmosfera che si vive.

Le Luci su Lecco le paga il Comune

Regia affidata all'associazione "Amici di Lecco", supportata dal contributo economico di 150 negozi: si punterà, appunto, sulla tecnologia led per ridurre il consumo di energia elettrica e sugli orari automatici di accensione/spegnimento.

Le proiezioni natalizie illuminano:

i palazzi di Piazza XX Settembre e di Piazza Cermenati;

Palazzo delle Paure, con il video mapping,

il lungolago, con sfere luminose nel lago (da Imbarcadero al Monumento dei Caduti).

Area per i piu? piccoli in piazza Cermenati:

Tappeto interattivo (Proietta.com);

Casa nel bosco luminosa: composta da Casa di Babbo Natale, Orsacchiotto gigante, Caramelle, Alberi (OnLight PF di Pozzi Franco);

Giostra.

Le zone illuminate sono:

Via Airoldi

Via Anghileri

Via F.lli Cairoli

Via Capodistria Via Carlo Cattaneo Via Carlo Porta

Via Cavour

Piazzetta lsolago

Lungo Lario Isonzo, con le scritte dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni Via Mascari

Via N. Sauro

Piazza del Pozzo

Via Petrarca

Via Roma

Viale Turati

La corrente la paga il Comune

“I prezzi, rispetto al 2021, sono rimasti bloccati per non gravare eccessivamente sui commercianti, visto anche il periodo difficile che stanno attraversando - hanno spiegato a loro tempo gli organizzatori -. Anche quest'anno il Comune di Lecco sosterrà il costo dell'energia elettrica. Tenendo conto della crisi in essere, abbiamo scelto lampadine a led a basso consumo. Le luminarie verranno accese con orari ridotti rispetto al passato, proprio per ridurre l'impatto energetico complessivo. Verranno illuminate le vie che raggiungeranno un numero minimo di adesioni”.