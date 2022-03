Lago di Como, la sfida: le bellezze del ramo di Lecco in 60 secondi di video

Stesso lago, province diverse. Parliamo spesso del ramo di Como, il nostro territorio, con le sue ville, i borghi sospesi nel tempo e le passeggiate che regalano panorami incantevoli. Diciamolo: sono molti i vip che preferiscono passare i loro weekend o comprare ville costosissime proprio dalle nostre parti. Ma sempre del Lario parliamo e altrettando bella è la sponda lecchese. A darci prova di questo, con un video-sfida di 60 secondi che ci farà letteralmente volare, è Alessandro Bonfanti, dronista di Lecco che riassume con queste immagini le bellezze dell'altro ramo. Sicuramente, per chi non l'avesse ancora fatto, ci sono ottimi spunti per gite fuori porta alla scoperta dell'altra parte del Lago.

Per vedere il video completo, questo il link.