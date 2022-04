Kourtney Kardashian e il batterista Travis Barker (Blink 182) sul Lago di Como

Sono passati quasi inosservati, nonostante lui sia il super tatuato batterista della famosa band Blink 182 e insieme siano una coppia tanto social da fare quasi impallidire i Ferragnez. Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno soggiornato a Como, o per essere più precisi, all'Hotel Villa d'Este di Cernobbio. Non hanno rinunciato a un bel giro in centro città e per pranzo hanno optato per un locale vegano. Infatti Barker è vegano e per ben due giorni di fila si è recato al locale Vegami di via Borgovico. Anche qui nessuno dei presenti li ha riconosciuti, sarà forse perché sono stati "appiccicati" quasi tutto il tempo senza che quasi li si potesse vedere in volto. Poi sul profilo Instagram di Barker è apparso un post in cui era taggato proprio il ristorante Vegami. Sia lui che la Kardashian hanno anche pubblicato un video girato da una barca sul Lago di Como.