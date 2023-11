Kimi Raikkonen ha acquistato una tenuta vista lago e una casa in centro a Como

Lago di Como terra di vip, e con l'arrivo di questo campione di Formula 1 lo sarà ancora di più. La notizia girava già dallo scorso settembre, ma ora quella che era una voce di corridoio è diventata realtà. Kimi Raikkonen, l'ex pilota e campione di Formula 1, non solo avrebbe acquistato una tenuta nell'entroterra comasco a Spina Verde ma anche un appartamento in pieno centro a Como, per poter seguire i lavori di restauro della lussuosa dimora e cominciare la sua vita in Italia.

Di fatto Kimi Raikkonen è un nuovo cittadino di Como. Il motivo che avrebbe spinto il campione del mondo (2007) di Formula 1, a lasciare la Svizzera e trasferirsi in Italia e a Como sarebbe legato alla sua volontà di voler seguire il figlio Robin, che, come riporta la Gazzetta.it, sta muovendo i primi passi sui kart e vincendo le prime gare.

Il volersi trasferire prima a Como servirebbe anche a controllare i lavori di ristrutturazione della tenuta Torchio che sono cominciati a ottobre 2023 e dureranno almeno 1 anno. A occuparsi di questi importanti lavori sarà, secondo i ben informati, un'azienda lecchese, la Sangiorgio Costruzioni Edili.

Insieme al campione finlandese ci sono anche la moglie, l'ex hostess di volo Minttu Virtanen sposata nel 2016, e i loro tre figli: Robin Ace Matias, nato nel 2015, Rianna Angelia Milana, nata nel 2017 e la piccola Grace, nata il 13 giugno 2023.