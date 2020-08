Ferragosto a Cernobbio, ecco il programma: esperienze per tutti i gusti

Cernobbio si prepara ad accogliere i visitatori che decideranno di trascorrere qui la giornata di festa più attesa dell’estate.

Due le ville cernobbiesi che apriranno le proprie porte: Villa Bernasconi e Villa Erba.

Villa Bernasconi

Sarà possibile visitare il Museo di Villa Bernasconi, aperto dal venerdì al lunedì dalle 10:00 alle 18:00, con prenotazione obbligatoria sul sito www.villabernasconi.eu (ingresso € 5, previste diverse gratuità).

Inclusa nel biglietto la mostra “Fiori Narrati. Illustratori dell’Art Nouveau in dialogo con Villa Bernasconi”, a cura di Fondazione “Arte Nova”.

In programma invece nel giardino della Villa un laboratorio per bambini, accompagnati dai genitori, a cura di Rosanna Pressato, pittrice e insegnante, e Gioele Chiumento, musicista e chitarrista. Un’occasione per i più piccoli per esprimere la propria creatività partendo dal tema della libertà e legandosi alla suggestione del volo delle farfalle, richiamo ai decori della villa. Per info e prenotazioni: ros.pressato@gmail.com, 338 748 0237.

Villa Erba

Al parco di Villa Erba, invece, in programma una visita guidata alle ore 11:00, a cura dell’Associazione di Guide del Lago di Como “Mondo Turistico”. Prenotazione obbligatoria al numero 348 5114649 (Fiorellla); € 10 a persona, € 8 per chi visita anche Villa Bernasconi e per i cernobbiesi, gratis under 14. Ritrovo presso Villa Bernasconi.

Un’occasione unica per scoprire un parco secolare in maniera esclusiva; lo spazio infatti è temporaneamente chiuso agli eventi e la visita aperta ad un numero limitato di persone. Sarà possibile quindi ammirare il giardino e scoprirne ogni angolo in tutta tranquillità, oltre che lasciarsi incantare dai racconti sulla vita di un tempo della famiglia Erba.

Le visite proseguiranno per tutto il mese di agosto, il sabato alle 11:00 e la domenica alle 15:30.

Aperto anche il parco dell’ex Galoppatoio di Villa Erba con accesso libero dalle 8:30 alle 19:00. Uno spazio verde dove rilassarsi, divertirsi o allenarsi.

Per la Solennità dell’Assunta, Festa della Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino; in programma due Messe alle ore 10:30 e 12:00 e il Vespro alle 15:30 presso il Santuario della Beata Vergine del Bisbino. Sarà l’occasione per vivere un momento di raccoglimento in un contesto privilegiato, dall’atmosfera intima e serena, da cui si gode una vista impareggiabile sul Lago di Como.

Per conoscere gli orari di tutte le Sante Messe è possibile consultare il sito www.bisbino.it oppure la Pagina Faceook “Oratori BVB”.

Tante le opportunità per gustare la cucina tipica di Lago: numerosi i ristoranti locali che propongono menù ad hoc per dare un tocco saporito alla giornata. Fra trattorie, osterie, proposte stellate e gourmet, c’è l’imbarazzo della scelta.

La grande musica a Cernobbio

Lunedì 17 agosto, per concludere il lungo fine settimana di Ferragosto, in programma un concerto per la rassegna “La Grande Musica a Cernobbio”, a cura della Fondazione “La Società dei Concerti” presso la sala da pranzo del Museo di Villa Bernasconi, con Antonio Chen Guang, pianista (h. 21:00,€ 10 posto unico, prenotazione obbligatoria su www.soconcerti.it; la Villa è visitabile in questa occasione fino alle ore 21:00).

Per un’esperienza di visita ancora più interessante è disponibile l’app “Cernobbio Tales” che permette di scoprire la città attraverso i racconti degli abitanti. Sono stati recentemente implementati ulteriori quattro video, con la partecipazione dell’artista locale Erika Trojer, Costantino Fasana, presidente della Società Cooperativa “La Vittoria” e memoria storica, Gio’ Aramini, scultore, e Silvia

Molli di “Specitalità Lariane”. Ancora più contenuti per scoprire ogni angolo del borgo, tradizioni e usanze locali custodite nel cuore di chi vive con amore la propria Città.

Per ulteriori informazioni relative a Cernobbio è operativo l’Info Point “smart”, dal venerdì al lunedì, dalle 10:00 alle 17:00 (infopoint@comune.cernobbio.co.it / 347 881 8532); pagine Facebook e Instagram “Cernobbio Città”. Il programma completo degli eventi è disponibile sui canali social e sul sito www.comune.cernobbio.co.it.