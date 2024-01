E se Como, come Venezia, mettesse il biglietto d'ingresso a 5 euro per i turisti mordi e fuggi?

Cinque euro per entrare a Venezia. Da quest'anno parte la sperimentazione che riguarderà, per ora, 30 giornate a partire dal ponte del 25 aprile 2024, in occasione dei festeggiamenti per il giorno di San Marco, patrono della città. L'iniziativa del comune sembra colpire più che altro Il turismo mordi e fuggi, che, stando a quando dichiarato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in un'intervista al quotidiano La Stampa non dà grandi benefici e crea costi per la città, va regolamentato".

Como, come Venezia, in primavera comincerà ad accogliere orde di turisti, e man mano si arriverà a fare code di ore per un gelato, parcheggi selvaggi, code per i battelli, code per i ristoranti. I comaschi, come sempre, si dividono: chi vive di turismo si lecca i baffi, i residenti sono esasperati e sperano che il lago torni a essere quel posto esclusivo e tranquillo che era. Per questo c'è chi, già da anni, pensa che contingentare i turisti potrebbe essere una soluzione.

Abbiamo anche un precursore di Venezia sul lago di Como (sponda lecchese), ovvero l'antico borgo di Corenno Plinio, frazione di Dervio che nel 2020 ha messo un ticket d'ingresso di 5 euro, acquistato nel 2023 da 10mila turisti (fonte: Il Giorno).

Il biglietto d'ingresso potrebbe essere risolutivo per le varie problematiche legate all'overturism anche a Como o in altri noti borghi del Lago e i proventi delle vendite usati per migliorare la città per turisti e cittadini. Voi sareste favorevoli a questo biglietto per la città di Como? Ecco come funziona a Venezia.

Come funziona il "Venice pass" e chi non dovrà pagare

Il ticket di 5 euro per entrare a Venezia dovrà essere pagato da ogni persona fisica di età superiore ai 14 anni che accede alla città per una visita giornaliera. A beneficiare dell'esenzione saranno coloro che si recheranno in Laguna per motivi di lavoro, chi soggiornerà in strutture ricettive all'interno del territorio comunale, i residenti della Regione Veneto, le persone che hanno bisogno di cure, i partecipanti a competizioni sportive, le forze dell'ordine in servizio e i parenti fino al terzo grado dei residenti a Venezia. Per accedere all'esenzione bisognerà però registrarsi a un apposito portale attivo dal 16 gennaio e gestito da Venis spa.

Dal portale, si potrà ottenere il QR code che dovrà essere esibito durante ai controlli e che servirà a entrare fisicamente in laguna quando saranno istallati i tornelli che regoleranno gli accessi evitando il sovraffollamento. Si potrà pagare con carta di credito, bonifico, paypal o sul posto, ad appositi sportelli. Dal 1 giugno, la sperimentazione riguarderà anche i gruppi organizzati di turisti, che potranno essere composti da massimo 25 persone e sarà estesa anche alle isole di Burano, Murano e Torcello. Da quella data le guide non potranno più utilizzare megafoni e microfoni per non disturbare i residenti. Il contributo potrà essere pagato anche dalle compagnie di trasporto convenzionate con il Comune.