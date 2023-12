Uno spazio per il calisthenics in arrivo al parco di via Traù a Tavernola

La giunta del Comune di Como ha approvato la riqualificazione del parco di via Traù. Come si legge nella delibera dell'esecutivo di Palazzo Cernezzi, tale riqualificazione, che costerà complessivamente 37mila euro, avverrà "mediante la realizzazione di uno spazio fitness dotato di attrezzi appositi per consentire il cosiddetto calisthenics, vale a dire una disciplina sportiva basata sull’allenamento a corpo libero e di altri interventi quali la realizzazione di rete di protezione del campo di tenni esistente, la segnatura del campo di basket e piantumazioni per ombreggiature le nuove strutture sportive".

Cos'è il calisthenics

Il calisthenics è un tipo di allenamento che si basa sull'uso del proprio corpo, senza l'ausilio di pesi o attrezzi specifici. Può essere praticato all'aperto, utilizzando strutture come barre orizzontali di diverse altezze, dip bar e spalliere simili a quelle di un parco giochi. Questo tipo di allenamento mira a sviluppare forza, flessibilità e resistenza senza sottoporre eccessivamente legamenti e tendini a stress.

Il progetto

La struttura per il calisthenics può variare in complessità e può essere costituita da elementi modulari in ferro ancorati al suolo tramite piastre e ancoraggi. Le piastre vengono fissate su una base rialzata di 20 o 40 centimetri Per garantire la sicurezza, è prevista la realizzazione di un tappeto antitrauma in gomma riciclata, che verrà posizionato sopra la base rialzata e ancorato ad essa mediante perni. Questa pavimentazione contribuisce a prevenire incidenti dovuti a cadute, riducendo l'impatto al suolo e eliminando il rischio di scivolamenti. In aggiunta, è prevista la creazione di una rete perimetrale di protezione attorno al campo da tennis esistente, la rimozione del cordolo perimetrale alla fine del campo da tennis, il tracciamento del campo da basket esistente con vernice stradale bianca e l'installazione di quattro alberi con un diametro di 10/12 per fornire ombra alle nuove attrezzature di calistenich.