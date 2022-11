Bertolaso, prime parole da assessore: "Lombardia lasciata sola nell'emergenza covid"

Era inevitabile parlare di covid nella prima conferenza ufficiale di Guido Bertolaso in veste di assessore al Wealfare di Regione Lombardia dopo le dimissioni di Letizia Moratti.

Bertolaso non è stato diplomatico: "Avrei fatto scelte diverse", ha detto: "Non credo sia corretto destinare medici no vax in reparti a contatto con pazienti fragili". Ha poi spiegato che, in Lombardia, per i medici 'no vax' "si useranno cautele, se non hanno lavorato per due anni". Il neo assessore ha poi ricordato i primi mesi di covid e non con poca amarezza: "Questa Regione è stata lasciata sola nei momenti drammatici dell'emergenza e qualcuno dovrà spiegare perché è stato fatto questo. Non ho visto nessun ministro competente qui in Lombardia, nessuna partecipazione, solo videoconferenze". E in generale il neo assessore è favorevole ad una commissione d'inchiesta su ciò che è successo negli ultimi due anni. "Non può essere dimenticato", ha detto: "Eravamo in stato d'emergenza e, quando c'è questa situazione, è il governo nazionale a doversi prendere le responsabilità. Ma, a parte chiudere le persone in casa, quel governo non ha fatto nulla".

Guido Bertolaso ha anche annunciato che terrà il direttore generale Giovanni Pavesi, voluto dalla predecessora Letizia Moratti, e il suo team.

Le parole di Attilio Fontana "Guido Bertolaso ha dato un aiuto incredibile a Regione Lombardia nei momenti più difficili. Lo ha fatto quando abbiamo realizzato l'ospedale in Fiera, che lui è riuscito a portare a termine in poche settimane. Su quella struttura si sono accese polemiche assurde, la storia poi ha dimostrato quanto quell'ospedale sia stato fondamentale nel contrasto alla seconda ondata pandemica".

Lo ha detto nella stessa conferenza di presentazione il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore ha anche annunciato la nomina di Fabrizio Sala a vicepresidente della Regione. "Sala - ha chiosato Fontana - da anni conosce la macchina della Regione e da assessore ha sempre svolto il suo ruolo di assessore in modo molto positivo".

Nel ricordare i trascorsi in Regione del neo assessore al Welfare, Fontana ha evidenziato che "Bertolaso ha dato una mano più che sostanziale nella realizzazione della campagna vaccinale, che si è dimostrata la più efficace nel Paese a una delle più efficaci a livello mondiale. Lo ha fatto contribuendo a studiare le modalità di svolgimento e a rendere operativa quella grande campagna. Oggi si presenta con lo stesso entusiasmo e la stessa disponibilità che ha sempre dimostrato nella sua lunga vita di servitore dello Stato".

Obiettivo: abbattere le liste d'attesa

"In questo momento - ha sottolineato il governatore - il tema più importante è l'abbattimento delle liste di attesa, che abbiamo iniziato ad affrontare già nel 2019 predisponendo una prima sperimentazione in alcune province con un investimento di 25 milioni. Al termine di questa sperimentazione avevamo convocato una riunione con i vertici delle Ats e Asst per estendere il progetto a tutto il territorio regionale. Poi è subentrato il covid, quindi naturalmente abbiamo dovuto dedicare risorse, strutture ed energie alla battaglia contro il virus. Il piano però è ripartito perché a inizio anno, quando ho chiesto all'ex assessore di dedicare attenzione al tema e ho messo a disposizione 100 milioni di euro da destinare appunto all'abbattimento delle liste di attesa. Il neo assessore potrà intervenire in maniera sostanziale per contribuire a dare risposte alle necessità dei cittadini. Ringrazio Bertolaso da parte di Regione Lombardia per la disponibilità e l'impegno".