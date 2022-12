Da Porlezza a Argegno: tutte le tappe dei Babbi Natale in moto nel tour Comasco

Erano sette i Babbi Natale che ieri, 10 dicembre 2022, sono partiti da Porlezza e sono andati verso Argegno facendo tappa a Carlazzo e Grandola e Uniti. Nessuna renna per loro, sono Babbi Natale moderni che si sono presentati ai bambini in sella alle loro rombanti moto. Un'iniziativa organizzata da Chralie e Demis per portare sorrisi e dei regali ai bambini. E i sorrisi sono stati davvero tanti, anche per chi li ha visti sfrecciare per strada.

Nella tappa ad Argegno (dopo essersi messi d'accordo con i vigili) si sono tolti il casco e hanno fatto il loro ingresso in città con il tipico cappellino rosso e ovviamente la barba bianca. Prima tappa nel parcheggio dove era predisposto un furgoncino rosso da cui hanno preso i regali da distribuire ai bimbi. Si sono intrattenuti a fare molte foto. Soprattutto i più piccoli sono rimasti letteralmente a bocca aperta nel vedere non uno ma ben sette Babbi Natale arrivare in moto nella loro città. Dopo un po' di ristoro e un saluto al sindaco di Argegno (foto) i Babbi sono ripartiti alla volta di Grandola ed Uniti per poi spostati a Carlazzo e infine a tornare a Porlezza dove c'erano davvero tante persone ad aspettarli.

"L'anno prossimo, ci spiega Charlie uno dei due organizzatori, vorremmo fare un giro completo e metterci d'accordo con tutti i comuni. È stato molto bello vedere lo stupore negli occhi dei bambini e anche i grandi si sono divertiti nel vederci arrivare a bordo delle nostre moto."

Non sono mancati dei piccoli inconvenienti: due Babbi Natale a causa delle strade particolarmente ghiacciate (dopo le nevicate degli scorsi giorni), sono caduti. Uno di loro è andato al Pronto Soccorso a fare una radiografia al piede ma fortunatamente non era nulla di grave.