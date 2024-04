Autovelox su strade e autostrade della Lombardia: la mappa fino al 7 aprile

Passate le vacanze di Pasqua e superati i giorni di maggiore intensità del traffico, non si fermano comunque i controlli degli agenti della polizia sulle principali strade e autostrade della Lombardia con l'aiuto di autovelox mobili.

I pattugliamenti vengono effettuati dagli uomini in divisa con il duplice obiettivo di garantire la sicurezza degli automobilisti e vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità. Ecco la mappa completa dei controlli previsti sulle strade della Lombardia da oggi e fino a domenica prossima, il 7 aprile. Nell'elenco sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto.

Autovelox in Lombardia fino al 7 aprile

4 aprile 2024

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Meda - Via Vignazzola MB

5 aprile 2024

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

6 aprile 2024

Autostrada A / 04 Torino-Trieste MI