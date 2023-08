Autovelox sulle strade della Lombardia: il calendario fino al 3 settembre

Continuano i controlli stradali in Lombardia su tangenziali, strade provinciali e non solo.La polizia di Stato - come ogni settimana - ha reso note le tratte dove verranno effettuati i rilevamenti per il monitoraggio della velocità con gli autovelox da oggi, lunedì 28 agosto, a domenica 3 settembre.

L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli con le strade in cui saranno posizionati gli autovelox.

28 agosto

A7 Milano-Genova PV

A22 Brennero-Modena MN

A9 Lainate-Chiasso Va

Ss629 del lago di Monate VA

Sp342 Briantea BG

Sp91 della Val Calepio BG

Via Catalani Giussano MB

29 agosto

A51 tangenziale est di Milano MI

Ss233 Varesina Va

Ss36 del lago di Como e dello Spluga LC

Sp342 Briantea BG

Meda via Vignazzola MB

31 agosto

Sp128 Treviglio-Cologno al Serio BG

1 settembre

Ss9 via Emilia Lo

2 settembre

A21 Torino-Brescia BS

Ss9 via Emilia LO

3 settembre

A7 Milano-Genova PV

Ss9 via Emilia LO