Autovelox in Lombardia, tempo di partenze: il calendario fino al 6 agosto

Come ogni settimana è stato reso notol'elenco completo delle postazioni e dei controlli da oggi e fino a domenica prossima 6 agosto in Lombardia.

Ancora controlli lungo la strada Statale 36 e anche sulla A9 questa settimana con l'ausilio di autovelox mobili con il duplice obiettivo di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità, e garantire la sicurezza degli automobilisti. La Valassina sarà soltanto una delle strade pattugliate dagli agenti della polizia in questa settimana in Lombardia.

Il calendario degli autovelox

Giovedì 3 agosto

Autostrada A /07 Milano-Genova PV

A /22 Brennero-Modena MN

A /35 Bergamo - Nembro - Albino BS

Strada Statale SS /36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP /142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

SP /235 di Orzinuovi LO

SP /671 della Valle Seriana BG

Venerdì 4 agosto

Strada Provinciale SP /235 di Orzinuovi LO

SP /671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Via Monti - Seregno MB

Sabato 5 agosto

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

A /9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP /235 di Orzinuovi LO

Domenica 6 agosto

Autostrada A /04 Torino-Trieste MI

A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS /629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP /169 Carvico - Brivio BG