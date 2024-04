Il coraggio di lottare, cadere e rialzarsi: Abbondino d'Oro al Rugby Como

Il Teatro Sociale di Como ha visto una mattinata di festa: il Comune di Como ha insignito il Rugby Como dell'Abbondino d'Oro. La cerimonia è stata un momento di celebrazione per i meriti non solo sportivi, ma anche sociali della società.

Le motivazioni del premio sono eloquenti: "Per i meriti non solo sportivi di una Società che, mai arrendendosi alle difficoltà, ha saputo negli anni radicarsi sempre più nel nostro territorio, facendo conoscere e amare il rugby a tanti comaschi e insegnando ai giovani a lottare con cuore, generosità, rispetto e intelligenza, senza aver paura di cadere".

Il presidente del Rugby Como, Michele Cerbo, ha ricevuto il premio a nome della società, mentre la presenza del presidente nazionale Rugby ha reso l'evento ancora più significativo. La serata è stata un momento di gioia e orgoglio per tutti coloro che fanno parte della famiglia del Rugby Como, riconoscendo il loro impegno e la loro dedizione nel promuovere valori positivi attraverso lo sport.

Questo riconoscimento sottolinea il ruolo importante che il Rugby Como svolge nella comunità, ispirando e influenzando positivamente la vita di molti. La cerimonia di premiazione è stata un momento di celebrazione per i successi passati e un incoraggiamento per il futuro, un'opportunità per il Rugby Como di continuare a fare la differenza nella vita delle persone a Como e oltre.