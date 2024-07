Una data da segnare: il 9 luglio riapre la piscina Sinigaglia di Como

Pur con i ritardi giustificati dalla complessità del restyling, ci siamo: il 9 luglio riapre la piscina Sinigaglia. Di oggi l'annuncio ufficiale del Comune di Como. Inaugurazione quindi attesa per martedì 9 luglio 2024 alle ore 17.00. All’inaugurazione saranno presenti Alessandro Rapinese, Sindaco di Como, Maurizio Ciabattoni, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como, Eduardo Helzel, presidente CSU.

Come è noto i lavori avrebberoovuto terminare dopo 4 mesi, quindi a novembre 2023, ma l'apertura della piscina Sinigaglia è stata poi rimandata di diversi mesi.. Il motivo principale, ma non l'unico, secondo quando dichiarato a suo tempo dal primo cittadino era da ricercare nella più complicata del revisto sostituzione delle piastrelle a mosaico. Ma ora, finalmente, ci siamo e almeno la nuova stagione potrà contare sulla storica piscina. Tutto ancora in alto mere la questione, molto più delicata e complessa dell'olimpionica di Muggiç dove intanto sono iniziati i lavori per riqualificare l'area.