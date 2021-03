8 Marzo, è per la piccola Sharon il primo ricordo del presidente Mattarella

Il primo ricordo è stato per Sharon, la piccola bambina di Cabiate della cui morte violenta è stato accusato il compagno della madre. Ecco le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa delle Donne.

"E' l'8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella. Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L'anno passato le donne assassinate sono state 73. E' un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese".