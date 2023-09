Il record dei ragazzi della 5C: si ritrovano ogni anno, da 40 anni

Si ritrovano ogni anno, da qurant'anni a questa parte. I ragazzi della 5C non si sono mai persi di vista, nemmeno dopo quel diploma conseguito nel 1983. Quando hanno visto l'articolo dedicato alla classe che si ritrova da venticinque anni, ci hanno tenuto a far sapere che, al momento, il record spetta a loro. Quest'anno si sono ritrovati per festeggiare il "quarantesimo" al ristorante Tira Mola e Meseda. "Siamo ancora affiatatissimi - racconta Gianfranco Minutolo - e talvolta organizziamo anche dei week end insieme. Quest'anno dei 23 diplomati eravamo in dodici perché molti erano via per impegni di lavoro e familiari, alcuni abitano lontano ma siamo sempre molto orgogliosi del nostro Caio Plinio".

Nell'immagine del 2023 scattata al Tira Molo e Meseda sono presenti da sinistra: Liliana Vaiana, Daniela Dentella, Sanda Cerruti, Gianfranco Minutolo, Cristina Peverelli, Carla Dotti, Stefano Riverso, Mariangela Vitale, Gabriele Saladanna (in alto), Marco Ciceri (in mezzo), Marcello Mariani e Michele Barzaghi. Assenti giustificati: Riccardo Ambrosetti, Elisa Candeloro, Elena Casati, Gabriella Malacrida, Sabrina Francioni, Mara e Massimo Brenna. Gli altri dovranno portare la giustifica.

"Sempre presente Penny Piovesan - ci tengono a sottolineare i ragazzi della 5C - l’unica che ci accompagna sempre dal cielo".