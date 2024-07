45 minuti per un caffè e una brioche: "Mi sono alzato e sono andato via". Il caso a Como

Una recensione, oltretutto scritta da una persona che di bar e ristoranti se ne intende, ovvero Francesco di Como Best Food, ha attirato la nostra attenzione. Non scriveremo il nome del bar perché non è importante quello ma riflettere sull'atteggiamento che spesso in una città turistica come Como è un po' questo, ovvero dimenticarsi i "normali cittadini" per favorire i turisti. Ecco la sua recensione e il racconto.

La recensione: 45 minuti per un caffè

"Arrivo e trovo un tavolino. Mi siedo e, dopo un po' di tempo in cui nessuno mi nota, inizio a fare cenni a chiunque passi.

Passano circa 20-25 minuti prima che qualcuno prenda il mio ordine. Mi dicono che non è possibile andare al banco per prendere e portare al tavolo. Mi adeguo e ordino. Sono circondato da turisti che sembrano non aver mangiato da settimane. Continuano a ordinare brioche dolci e salate che arrivano ai loro tavoli dopo pochissimi istanti, mentre io, che ho ordinato prima di loro, rimango a mani vuote. Passano altri 20 minuti. Osservo i turisti mentre ricevono ancora nuove brioche, ma il mio tavolo è ancora vuoto. Decido di andarmene: 45 minuti mi sembrano troppi per un caffè e una brioche. Da 5 stelle, questo posto passa direttamente in lista nera. Mai più".

Raggiunto al telefono Francesco ci ha anche spiegato che il locale in questione non era pieno, anche per questo ha trovato ingiustificabile questo comportamento. Va benissimo essere attenti e solerti con i turisti senza però dimenticarsi i cittadini normali che non possono metterci 45 minuti per bere un caffè e mangiare una brioche. Che poi sappiamo anche bene che, specie nei bar del cento, anche la colazione a volte è un lusso.