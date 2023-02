Continua la rivoluzione smart della sosta a Como: altri 30 parcometri di nuova tecnologia

Altri 30 parcometri saranno sostituiti a Como con apparecchi di tecnologia innovativa, che richiederanno l’inserimento della targa. I tecnici di Como Servizi Urbani (Csu) inizieranno venerdì 10 febbraio dalla zona stadio. L’intervento, che si concluderà entro fine mese, porta a quota 90 i parcometri intuitivi, dotati di touch screen e che potranno essere utilizzati per gestire piattaforme multiservizi.

Il pagamento della sosta sarà possibile anche utilizzando dispositivi in modalità contact less, oltre alle carte di credito, anche con altre tecnologie mobile come smart phone. “Sarà sempre possibile il pagamento del parcheggio con le App, strumento che attualmente sta ottenendo un ottimo risultato - spiega il presidente Helzel - con tre semplici gesti si attiva il pagamento della sosta e si paga solo il tempo effettivo. Un servizio utilissimo connesso all’utilizzo delle App è la ricezione di una notifica gratuita prima della scadenza della sosta". Inoltre, spiega sempre Helzel. tutti i parcometri installati nel nostro comune "sono gestiti in real time, ciò vuol dire che tutte le anomalie tecniche e di incasso vengono tempestivamente comunicate via Gprs ai responsabili, tracciate e monitorate. La maggior parte delle segnalazioni possono essere gestite tempestivamente da remoto dai tecnici di Csu".

Di seguito le vie dove si dovrà inserire la targa: via Sinigaglia, viale Puecher, via Martinelli, via Vacchi, via Somaini, viale Masia, via Vittorio Veneto, via Campo Garibaldi, via Cadorna, piazzale Maeci, via Italia Libera, piazzale Gerbetto, parcheggio Ippocastano, via Borsieri, via Miani, via Bossi/Oriani, via Gallio e viale Geno.