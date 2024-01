2024, cantiere delle paratie addio? Forse sì

Il condizionale è d'obbligo visti i precedenti. Tuttavia, seppure la prudenza in questo caso non sia mai abbastanza, tutto sembra procedere senza che ci si debbano aspettare nuovi colpi di scena. Questione di mesi e poi, completati anche gli arredi e i parapetti, entro il 2024 Como potrebbe dare il suo definitivo addio, dopo 16 lunghissimi anni, al cantiere delle paratie. Belle o brutto che sarà, di sicuro non il più bello del mondo come qualcuno lo ha definito in un eccesso di entusiasmo, il nuovo lungolago a prova di esondazioni, si sta avviando alle battute finali.

I lavori proseguono dunque senza interruzioni sulla scalinata di piazza Cavour e sul lato di passeggiata che corre sino ai Giardini a lago. Qui dove, finito un cantiere, se ne aprirà un altro al quale si augura sorte migliore, anche se il suo cammino è stato sinora a dir poco incerto. Come ultimo totem delle grandi opere pubbliche ancora incompiute rimarrà solo la Ticosa, destinata, così pare, a diventare un discusso parcheggio ma nulla di quelle cittadelle sulle quali si è pontificato per decenni. Accontentiamoci allora, si vive di piccole gioie intermittenti, di fare pace con quel lungolago sottratto alla città per oltre tre lustri. Meriterebbe quasi una lapide: 2008-2024.