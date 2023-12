In un anno 200 incidenti sulle strade lariane causate da ungulati

Gli ungulati come caprioli, daini, cervi e cinghiali rappresentano un pericolo per la viabilità lariana, soprattutto sulle strade che attraversano zone a ridosso di boschi. I dati snocciolati in occasione della conferenza di fine anno del presidente dell'amministrazione provinciale Fiorenzo Bongiasca, parlano chiaro. Nel solo 2023 gli agenti della polizia locale della Provincia di Como sono dovuti intervenire ben 200 volte per occuparsi di incidenti causati dagli ungulati. In nessuno di questi casi c'è stato un esito fatale a danno dei conducenti, ma certo il fenomeno rappresenta un rischio al quale gli automobilisti sono chiamati a prestare la massima attenzione, soprattutto in presenza degli appositi cartelli stradali di pericolo.

Il territorio lariano, poiché incastonato in zone di fitta vegetazione e boschive, richiede molta attenzione alla fauna selvatica, sia per tutelare gli animali dall'invadenza dell'uomo, sia, al contrario, per tutelare i centri abitati dall'invadenza di certe specie. Sul fronte della controllo numerico delle specie invadenti, la polizia provinciale ha effettuato il prelievo a tutt’oggi di 460 cinghiali, 5mila piccioni, 600 cornacchie grige, 15 nutrie, garantendo altresì il conferimento servizi veterinari dell’ATS Insubria e Montagna dei campioni richiesti dai piani sanitari nazionale e regionali per il monitoraggio sanitario della peste suina africana (una settantina di cinghiali ), della febbre del Nilo (110 corvidi) e della malattia del deperimento cronico del Cervo (oltre 200 capi tra cervi e capriolo).