Perché il 20 giugno le mura di Como e la fontana di Camerlata si coloreranno di arancione

Il 20 giugno si celebra la giornata mondiale della FSHD, la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, una malattia muscolare genetica rara, caratterizzata da debolezza muscolare progressiva che interessa in particolare i muscoli della faccia, delle spalle, delle braccia.

Il 20 giugno tutte le associazioni dei pazienti FSHD nel mondo si mobilitano per organizzare eventi e iniziative di sensibilizzazione con un unico scopo: ottenere maggiore conoscenza di tale malattia.

Per l’occasione, giovedì 20 giugno la Fontana di Camerlata e le mura si illumineranno di arancione, colore scelto per celebrare questa giornata.

Le luci arancioni saranno accese anche in altre città italiane, tra cui Roma e Napoli. A Roma il Palazzo del Senato (Palazzo Madama) verrà illuminato di arancione dal tramonto del 20 giugno all’alba del 21.