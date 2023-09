I 170 anni della Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata

Le Suore Infermiere dell'Addolorata, che prestano la loro opera nell'Ospedale Valduce e in altre sedi, si ispirano ai principi evangelici vissuti e realizzati dalla Beata Giovannina Franchi, fondatrice del suddetto Istituto. Giovannina Franchi nel nel 1853, rispondendo all’invito del Signore: ("Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi", Matteo 19, 16-21, mise se stessa e le sue sostanze a servizio dei più poveri della città e con l’acquisto di uno stabile nella contrada Vittani e con tre compagne diede inizio al primo nucleo di accoglienza per gli ammalati e i poveri della città. L'intento era quello di dedicarsi alla cura di coloro che non avevano i mezzi per farsi ricoverare nello "spedale civico" e non erano in grado di procacciarsi la necessaria assistenza a domicilio. E' da questa prima casa di emergenza per infermi e indigenti che inizia la storia dell'Ospedale, la sua trasformazione progressiva in struttura moderna, efficiente e sempre più rispondente ai bisogni del malato. Le Suore Infermiere dell'Addolorata che gestiscono l’Ospedale, sono religiose impegnate in una missione di carità verso i sofferenti: vogliono essere un aiuto per chi è ammalato nel corpo, conforto per lo spirito e parola di vita per chi si trova in situazioni difficili. Testimoniano in questo modo l'amore di Gesù Cristo nei confronti del dell'uomo sofferente rispondendo alle necessità più urgenti dei fratelli bisognosi e dedicandosi a loro a tempo pieno con tenace perseveranza. In quest'ottica evangelica le Suore Infermiere dell' Addolorata prestano un servizio professionale e socio-sanitario intensissimo, provvedendo con tutti i mezzi adeguati alle esigenze di ogni categoria di malati, con spirito fraterno e solidale, nel rispetto della dignità di ogni persona, realizzando, giorno dopo giorno, il motto paolino che la beata Giovannina aveva messo come frontespizio nel Metodo di Vita: ' Mi son fatto infermo con gli infermi per guadagnare gli infermi. (1 Cor 9,21).

Oggi le le Suore Infermiere della Addolorata operano in più luoghi della città e dei dintorni di Como: sono presenti nella Casa Madre di Via Dante (Noviziato, Pensionato, Casa Ecclesiastica, Ospedale Valduce); nella Casa di Via Vitani, culla della congregazione e centro di spiritualità; a Costa Masnaga presso Villa Beretta, presidio di lungodegenza riabilitativa dipendente dall'Ospedale Valduce di Como; a Carlazzo, presso la Casa S. Camillo, centro per esercizi spirituali e ritiri per sacerdoti e gruppi giovanili. All'estero sono presenti presso la Clinica Luganese in Svizzera; la loro opera giunge fino in Argentina, a Gonzàlez Catàn e Laferrere (Buenos Aires), luoghi in cui assistono i malati a domicilio, organizzano incontri di preghiera e di gruppi giovanili e si dedicano alla catechesi dei bambini.

Le parole del Vescovo Cantoni

Non è solo un caso fortuito se in occasione del 170mo anniversario di fondazione delle Suore infermiere dell’Addolorata, per opera della beata GIOVANNINA FRANCHI, la Chiesa oggi fa memoria di un altro grande apostolo della carità, san Vincenzo de’ Paoli (1581-1660), un santo che si è dedicato al servizio dei poveri e alla formazione dei sacerdoti. Egli ha propagato il suo ministero nel mondo intero attraverso la Congregazione della Missione e la Compagnia delle Figlie della carità, entrambi presenti nella nostra Diocesi. I Santi si assomigliano, si rincorrono, si confermano l’un l’altro, ma anche ci scompigliano, ossia non ci lasciano in pace, dal momento che ci stimolano vigorosamente ad avanzare sulle vie della carità, al di là di ogni esitazione, a partire dalle situazioni storiche del momento, dalle urgenze che si presentano nel nostro oggi.

Molto spesso noi siamo esperti nel registrare la situazione oggettiva del momento, con la descrizione accurata delle attuali povertà (e sono tante e gravi!). Riportiamo le statistiche ben redatte, complete di ogni informazione, ma poi esitiamo nel deciderci ad affrontare i problemi e fatichiamo nell’ assumerci le nostre responsabilità, anche per mancanza di visione globale, ancorati esclusivamente sulle urgenze. Spesso, poi, ci domandiamo a chi tocca veramente intervenire, a chi riferirsi e poi ci giustifichiamo facilmente nel constatare che ci mancano i contributi economici necessari per le diverse necessità.

Ecco perché è salutare e stimolante confrontarci con gli amici di Dio, i Santi, decisi e audaci nelle loro iniziative di carità, non certo con maggiori risorse delle nostre e certamente privi di quelle sicurezze che invece noi possediamo. Queste persone, cariche della carità di Dio, si sono mossi alacremente, senza esitazione e senza far pesare il prezzo del proprio servizio, si sono resi disponibili e hanno agito con ogni sollecitudine. Certamente sono uomini e donne che hanno affrontato i pregiudizi di molti e non hanno avuto paura nello scuotere le coscienze altrui, anche di tanti cristiani ben pensanti.

Ecco perché oggi facciamo memoria di questa umile, piccola donna, nativa della nostra Città di Como, Giovannina Franchi, che la Chiesa ha beatificato nel 2014. Essa non ha esitato a lasciare il suo stato di agiatezza per mettersi a disposizione della “fantasia della carità” di Cristo, Lui che si lascia identificare nei piccoli, nei malati, nei falliti della vita, nei bisognosi nel corpo e nello spirito. “Lo avete fatto a me” (Mt 25,40). Chi incontra i poveri incontra Cristo, chi lava le ferite degli ultimi, incontra il Signore Gesù, che lo accoglie tra i suoi amici più cari.

Ed è bello riconoscere che chi fa la carità è seguito da altre persone, affascinate da queste opere di servizio, dallo stare amabilmente accanto ai poveri, dall’accompagnare con premura i feriti della vita, fino a identificare nel servizio ai malati la propria via privilegiata per seguire Gesù.

Così si spiega la nascita e lo sviluppo della Congregazione delle Suore infermiere dell’Addolorata, che in 170 anni di vita hanno seminato tanto amore attraverso la loro umile, ma sollecita presenza accanto ai malati, specialmente nel nostro ospedale cittadino di Valduce.

Queste religiose ci hanno insegnato che, oltre la competenza professionale, indispensabile, occorre accompagnare i deboli, i fragili e i malati con la delicatezza della carità di Cristo, ossia “con gran cuore”, come era solita raccomandare la beata Giovannina: “Curate gli infermi, ma con gran cuore!”.

È l’augurio che rivolgiamo a tutti coloro che svolgono questo importante impegno di servizio: unire alla competenza professionale una grande carità, così da riconoscere in ogni persona la dignità inalienabile di figlio di Dio, per il quale Cristo ha donato la sua vita.

Sradicare la potenza di satana che ci spinge al male e insieme guarire i corpi da ogni malattia rientra nel compito apostolico che Gesù ha affidato ai Suoi discepoli, continuando così la sua stessa opera, come evidenzia il Vangelo, oggi proclamato.

Gesù ha voluto, offrendo la guarigione fisica, assicurare che la sua potenza sanatrice penetra e raggiunge nel profondo anche i cuori, sanando le profondità dello spirito umano, esposto a tante schiavitù, realizzando così una viva immagine del Regno di Dio, che Gesù ha inaugurato con la sua presenza salvatrice sulla terra e che continua a vivificare l’uomo, rendendolo un capolavoro di grazia e di bellezza