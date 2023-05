La Dea Bendata bacia la Lombardia: una bella vincita anche a Erba con il 10eLotto

l 10eLotto premia la Lombardia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive che ammontano a 150mila euro. A Crema, in provincia di Cremona, un fortunato giocatore si è aggiudicato la vincita più alta di giornata, grazie a un 9 da 100mila euro. A questa si aggiungono i 30mila euro vinti a Erba, in provincia di Como, con un 8 Doppio Oro, e i 20mila euro vinti a Milano con un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,604 miliardi di euro in questo 2023.