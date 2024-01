10eLotto, la fortuna bacia il Comasco con una vincita di 55mila euro

Doppia vincita in Lombardia grazie al Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Cirimido, in provincia di Como, un fortunato giocatore si porta a casa 54.347 euro grazie alle Cinquine Simbolotto, a cui si aggiungono gli 11.875 euro vinti a Monza, sempre sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 45 milioni dall'inizio dell'anno.

La vincita più alta in questo inizio 2024 è in Brianza. ll 4 gennaio a Carate Brianza è stato centrato un 9 Doppio Oro al 10eLotto. Il fortunato giocatore, che aveva speso 6 euro per acquistare la schedina, incasserà 1 milione di euro.