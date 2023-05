Quale futuro per il Monte San Primo?Se ne parla il 26 maggio a Civenna

Quale futuro per il Monte San Primo?'. È questo il titolo dell’incontro pubblico, organizzato dal Coordinamento'Salviamo il Monte San Primo', che si terrà la sera del 26 maggio presso la sala consiliare di Civenna di Bellagio.

L’incontro ha lo scopo di proseguire il dibattito sulla realizzazione di nuovi impianti sciistici e cannoni sparaneve in località San Primo di Bellagio, secondo il progetto di fattibilità da 2 milioni di euro, sviluppato dalla Comunità Montana col cofinanziamento di Regione Lombardia.

Interverranno all'incontro del 26 maggio, a nome del Coordinamento:

- Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi"

- Roberto Cerati, presidente del Gruppo Naturalistico della Brianza

Durante l'incontro verrà inoltre proiettato il documentario 'The last Skiers' di Veronica Ciceri, che tratta altresì il tema dei vecchi impianti sciistici sul monte San Primo, utilizzando anche filmati originali degli anni ‘60.

Si ricorda che il Coordinamento 'Salviamo il Monte San Primo' – formato da ben 32 associazioni – ha raccolto oltre duemila firme contro il progetto che prevede la realizzazione di nuovi impianti sciistici in località San Primo in territorio comunale di Bellagio. Durante la stessa serata del 26 maggio verranno presentate anche le controproposte elaborate dal Coordinamento per il territorio del San Primo, tra cui interventi di manutenzione dei boschi, dei pascoli e dei sentieri esistenti, oltre che interventi per la mobilità sostenibile.



All’incontro del 26 maggio sono stati invitati i sindaci del territorio e in particolare il sindaco di Bellagio, in cui ricade il progetto, oltre che i referenti delle Istituzioni, tra cui appunto la Comunità Montana Triangolo Lariano.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si terrà appunto venerdì 26 maggio alle ore 20:45 presso la sala consiliare di Piazza Milano 6 a Civenna di Bellagio; per eventuali informazioni info@circoloambiente.org