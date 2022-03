Paratie, il lungolago si allunga

Il prossimo sindaco di Como - uno tra Barbara Minghetti, Adria Bartolich, Alessandro Rapinese e Giordano Molteni, questi i candidati ad oggi alla poltrona di primo cittadino del capoluogo lariano - avrà la fortuna e l'onore di essere quello che finalmente inaugurerà il nuovo langolago di Como. Facendo inevitabilmente tutti gli scongiuri del caso, a fine 2023, a 16 anni dal primo via al cantiere delle paratie, l'opera dovrebbe essere infatti terminata.

Mentre il suo arredo di superficie ha fatto e farà ancora discutere, i lavori procedono senza sosta come si può ben vedere dalle foto scattate questa mattina. Quel che si può notare, senza nemmeno essere esperti urbanisti, è che la passeggiata, come previsto dal progetto, si sta allungando di parecchi metri rispetto alla precedente, spingendo così il lago di Como un po' più in là. Cambierà la vista, ma cambierà soprattutto la vivibilità di un lungolago che per troppo tempo è rimasto intrappolato dai suoi eterni lavori in corso.

Quanto sia atteso, lo dicono i commenti delle persone che incontriamo mentre per l'ennesima volta ci rechiamo sul posto: "Lo sa che mio nipote, che ha 13 anni, non ha mai visto il lungolago?". Lo sappiamo sì, noi cronisti che seguiamo questa surreale vicenda sin da quel 2008. Da allora è successo di tutto e non è certo una sorpresa sentire qualche comasco un po' più anziano abbandonarsi alla rassegnazione: "Non lo finiranno mai". Tuttavia, seppure la parola fine non sia ancora scritta, sembra davvero che questa sia la volta buona e che finalmente si possa arrivare all'atteso traguardo. La strada è ancora lunga e dovrà superare ancora qualche curva, ma entro due anni il prossimo sindaco, insieme a Regione Lombardia., usiamo il condizionale per scaramanzia, dovrebbe tagliare il nastro delle paratie e del nuovo lungolago