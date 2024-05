Il sindaco Rapinese: "Pronti a incontrare la società. Capienza stadio da portare a 10mila posti"

Il sindaco Alessandro Rapinese ha espresso la volontà di ampliare il numero di spettatori ospitabili nello stadio cittadino dopo la promozione del Como in Serie A. Durante una diretta su Etv, ha sottolineato l'importanza di questo obiettivo e ha discusso delle prossime mosse per realizzare il progetto.

Rapinese ha dichiarato: "Sicuramente deve essere ampliato il numero di spettatori ospitabili e ci sono una serie di opzioni e possibilità in funzione di tante variabili in gioco. Di sicuro la capienza va portata a 10mila posti (dagli attuali 7.500, ndr)". Ha poi annunciato la necessità di un incontro con la società calcistica dopo la fine del campionato, per pianificare l'adeguamento dello stadio per accogliere più persone ribadendo ai microfoni di QuiComo che "il settore opere pubbliche del Comune è sul pezzo". La situazione sembra dunque destinata a evolversi nel breve periodo. La scorsa settimana, Mirwan Suwarso, top manager della proprietà del Como 1907, aveva anticipato in un'intervista esclusiva su Etv l'intenzione di presentare il progetto del nuovo stadio a metà maggio in Comune a Como. Suwarso ha descritto lo stadio come un luogo fruibile per 365 giorni all'anno, al servizio dell'intera comunità e dotato di servizi come una piscina. Ha sottolineato l'importanza di procedere con cautela in ogni passo avanti.

Nel suo programma elettorale Rapinese scriveva: "Lo stadio Sinigaglia è lo stadio più bello del mondo ed è la casa del club cittadino. Bene. Nei primi cento giorni di mandato incontreremo i rappresentanti del Como 1907 e studieremo una solida concessione che sprigionerà investimenti tali da rendere lo stadio, e l'adiacente area, belli, in ordine e funzionali. Con loro "giocheremo" la partita più dura: limitare i disagi per la città. Quando il Como giocherà, battelli, pullman, treni e nuovi parcheggi saranno parte dello spettacolo".