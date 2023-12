Musei rinnovati, giardini pensili aperti a tutti e case per artisti: cosa può fare Como grazie al bando di Fondazione Cariplo

Nella mattinata di oggi si è tenuta nella Pinacoteca Civica la seduta plenaria di Como Città Creativa Unesco, in cui enti, associazioni e l'amministrazione Comunale hanno ribadito la volontà di continuare il percorso di progettazione culturale per lo sviluppo di politiche urbane sostenibili. Durante l'incontro, il Comune di Como ha annunciato l'intenzione di partecipare al prossimo bando Emblematico maggiore di Fondazione Cariplo nel 2024, presentando il progetto incentrato sul compendio museale cittadino.

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha dichiarato: "Questo progetto vuole essere la restituzione non solo a tutta la comunità comasca, ma a tutto il comparto Lago di Como, del suo patrimonio culturale attraverso la rigenerazione urbana di un'area importante". Rapinese ha delineato l'ambito del progetto, che abbraccia via Balestra, la Torre San Vitale, le mura, i giardini, le strutture museali e altri spazi. Ha evidenziato la necessità di valorizzare questi luoghi per l'intera comunità. L'amministrazione ha già preso misure concrete, stanziando fondi per l'adeguamento statico ed antincendio del compendio, l'allestimento del Tesoro di Como e l'adeguamento strutturale della sezione romana al piano terra di Palazzo Olginati, per un totale di 5.672.000 Euro.

L'assessore alla Cultura e Musei, Enrico Colombo, ha aggiunto: "La città di Como agisce sotto l’egida dell'Unesco ed il piano di lavoro presentato questa mattina ‘Essere e Crescere Como città creativa Unesco’ deve essere la nostra guida, il nostro contesto di azione". Colombo ha sottolineato che il progetto è in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, presentando un'importanza strategica per il territorio del Lago di Como. Ha evidenziato la possibilità di offrire poli museali inclusivi e dinamici, contribuendo alla crescita del comparto turistico culturale.

Tra gli interventi che l'amministrazione si propone di realizzare c'è la riqualificazione e l'apertura dei giardini pensili sopra le mura, il completo recupero di Torre San Vitale e la riqualificazione degli immobili di ediliza popolare adiacenti ai musei, così da trasformarli in case per artisti in grado di ospitare chi studia o lavora per esempio al Teatro Sociale o al conservatorio. Ma gli interventi che le eventuali risorse del bando Emblematico consentirebbe di realizzare sono molti di più e davvero importanti per la rinascita del comparto museale di Como. "Potremo riqualificare gli spazi dei muse mettendo a disposizione nuove sale - ha spiegato Colombo -, potremo rifare completamente gli allestimenti".