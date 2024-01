Trudy, la sua padrona va in Rsa e lei rimane sola: adottata

La storia della gatta Trudy, che avevamo raccontato sulle pagine di QuiComo, ha fatto breccia nei vostri cuori e sono state davvero migliaia le condivisioni per lei. La persona che si prendeva cura di lei, una donna anziana, è andata in Rsa e la gatta è restata per quasi un anno in casa ad aspettarla invano. Abbiamo lanciato l'appello tramite la volontaria Beatrice per cercare una nuova famiglia per lei in provincia di Como e in poco tempo la gatta gentile è stata adottata. Adesso, ci spiegano, è ancora un po' spaesata ma ogni giorno che passa si ambienta sempre più. Siamo certi che anche la sua padrona sarà contenta. Trudy vi ringrazia!

Canili e gattili sono comunque sempre pieni di animali abbandonati, maltrattati, invisibili che cercano una casa come, per esempio, questi cani anziani che si trovano al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (Como).