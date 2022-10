Ronny il cane che non può più stare con la sua famiglia di Como. Aiutiamolo

Ci sono storie delicate, che vanno trattate con cura e possibilmente senza giudicare. Ronny, il dolcissimo cane che vedete nella foto, è una dolorosa cessione di proprietà a Como. È vero che molto spesso chi lascia un cane lo fa per motivi futili e questo genera la rabbia di molti amanti degli animali o di chiunque abbia un cuore. Non è questo il caso, la questione è seria ma per dovere di privacy non ci addentreremo nella vicenda che però possiamo dirvi essere motivo di sofferenza anche per la famiglia che deve rinunciare a lui. Il cane non è maltrattato infatti ha un legame forte con i suoi proprietari e questo renderà davvero straziante la loro separazione.

Como Scodinzola, l'associazione di volontariato, sta aiutando Ronny a trovare una nuova casa. Riportiamo il loro appello integralmente:

"È un cagnolino dolcissimo di 3 anni per 15 chili, coccolone e goloso. Vive in un ambiente instabile e complesso che gli ha procurato delle insicurezze e un fortissimo attaccamento alla famiglia di origine che purtroppo scoraggia chi viene a conoscerlo.

Ronny ha bisogno di una famiglia con un po' di esperienza per dargli da subito i punti fermi di cui ogni cane ha bisogno. Ronny è una cagnolino molto pulito (a volte resta in casa per 14 ore!), bravo al guinzaglio e con le femmine, ma non ama molto i maschi.

Non aggressivo, bravo con tutti, tende a subire le circostanze e per questo ha necessità di essere finalmente capito e vi giuro che in brevissimo tempo vi troverete un gioiellino tra le mani.

Per lui cerchiamo anche uno stallo su Como e dintorni che possa dargli già la stabilità che si merita e lo aiuterebbe nella transizione dalla famiglia attuale verso la sua nuova vita."

Potete contattare le volontarie di Como Scodinzola via WhatsApp: Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 3479253911