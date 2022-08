Il pitbull lanciato oltre il cancello come una palla, vivo per miracolo cerca casa. Ora si trova a Cermenate

Per lui quel cane, un cucciolo di pitbull, non valeva niente. Nemmeno il tempo di scendere dalla macchina, citofonare alle volontarie e lasciarglielo in braccio dal momento che Thor aveva appena 40 giorni e si reggeva ancora goffamente sulle zampe. Lo ha lanciato come una palla e le persone che stavano lavorando al rifugio lo hanno visto letteralmente volare.

Sono andati subito a soccorrere il cucciolo e poi fuori a vedere chi era stato a lanciarlo, ma hanno appena intravisto una macchina ormai troppo lontana per prendere la targa e fare denuncia! Aveva 40 giorni e solo per miracolo non si è fatto nulla cadendo, tremava come una foglia, ma poco dopo appena ha ricevuto la sua dose di coccole già baciava tutti.

È stato castrato vaccinato e chippato, ed è sano come un pesce! Sono passati 5 anni da questa terribile vicenda e la vita di Thor, che ora non è piu' un cucciolo, è stata complicata ma finalmente è adottabile e si trova al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (Como). Ci scrivono le volontarie:

"È socievole con quasi tutti i cani, ma per tipologia eviteremmo un adozione con un maschio dominante, con le femmine nessun problema, ma sicuramente va fatto un attento inserimento. Chi conosce la razza, e forse anche chi non la conosce, saprà che è normale e ovvia prassi con qualunque cane, fare bene gli inserimenti in nuclei già assestati". Thor è molto dolce, sempre in cerca di coccole e grattini.

Potete andare a conoscerlo al Villaggio a quattro zampe di Cermenate (Como)! Se siete ancora in ferie vi ricordiamo che Il 18 settembre sempre a Cermenate ci sarà un evento con i cani adottati e i cani da adottare...ve ne riparleremo presto, per ora se siete interessati a conoscere Thor ecco i riferimenti:

https://www.facebook.com/Villaggioa4zampe/

Per info:

Catia Giulia Cortesi 340 9184408

Sere Stanco 389 6055529

www.unionefalaforza.it

Email: Info@unionefalaforza.it

https://www.facebook.com/groups/www.unionefalaforza.it/