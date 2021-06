Ecco dove lasciare i vostri gatti al sicuro quando andate in vacanza

Separarsi dal proprio gatto non è mai facile. Ma non sempre è possibile portarlo con sé. Soprattutto quando ci si concede qualche giorno di vacanza. I felini amano l'ambiente in cui vivono e quando si è costretti a trovare loro una nuova casa temporanea è meglio accertarsi che abbia tutte le caratteristiche per far sì che la vacanza non diventi un trauma per i nostri gatti. Meglio evitare brutte sorprese e affidarsi a chi ama davvero i felini come voi.

Per chi abita Como e dintorni abbiamo trovato (e testato) una confortevole struttura a Lipomo. Si tratta della Loggia del Gatto, gestita da Manuela D'Elena. Si tratta di un ampio locale di 165 metri quadrati, all'interno di un edificio moderno, luminoso e che conserva il sapore di casa. Riscaldata d’inverno e climatizzata d’estate, la pensione è stata studiata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, i quali potranno scegliere tra diverse tipologie di alloggio per il loro gatto che non verrà mai lasciato per tutto il tempo da solo in una gabbia. Sarete aggiornati costantemente durante il suo soggiorno tramite WhatsApp.

Servizi

La Loggia del Gatto sarà la soluzione perfetta per regalare al proprio gatto un tranquillo periodo di vacanza; ecco cosa garantisce:

Visita veterinaria settimanale, disponibilità h 24 in caso di emergenza. Prima di iniziare una terapia il cliente sarà contattato dalla struttura e dal veterinario

L’umido e i croccantini per gli ospiti sono stati scelti con attenzione, le linee altamente digeribili sono al 100% composte da prodotti naturali, senza coloranti e conservanti aggiunti

Garantita la disinfezione del box prima di ogni arrivo e rimozione tempestiva delle deiezioni

La pensione ha una copertura assicurativa per il periodo di soggiorno contro eventuali danni (R.C.)

Somministrazione giornaliera di una terapia farmacologica che il gatto sta già utilizzando (no punture insulina)

Servizi facoltativi aggiuntivi

Trattamento antiparassitario

Spazzolatura giornaliera

Servizio web-cam h 24 disponibile su prenotazione per gli ospiti nei box: grazie ad un link personalizzato si potrà osservare il gatto

TAXI-CAT servizio di trasporto auto sempre disponibile per prendere e/o portare il gatto da casa

Servizio di asilo disponibile per gatti che, per problematiche di salute e non, hanno bisogno di essere sorvegliati durante tutto l’arco della giornata

Lavaggio, spazzolatura, pulizia orecchie e taglio unghie presso un centro estetico toelettatura per gatti per ritirare l’ospite dopo un lungo periodo in pensione più bello di prima.

Tariffe Soggiorno

BOX STANDARD: 1m x 1m x 2,70 = 13€ al giorno per un gatto

BOX RELAX: 1m x 1,50 x 2,70 = 15€ al giorno per un gatto

BOX DELUXE: 2,50m x 1 x 2,70= 26€ al giorno per 2 gatti

BOX STANDARD PLUS: 2m x 1 x 2,70= 24€ al giorno per 2 gatti

BOX RELAX PLUS: 2m x 1,50 x 2,70= 28€ al giorno per 2 gatti

AREA LIBERA: 55mq = 20€ al giorno per un gatto – 14€ al giorno per un gatto sotto i 7 mesi

PICCOLI ANIMALI = 10€ al giorno in conigliera nostra (7€ se la portate voi)

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI TUTTO: CIBO SECCO/UMIDO, CAMBIO LETTIERA, GIOCHI E COCCOLE!

Per famiglie di gatti numerosi, SCONTO del 50% al giorno per ogni gatto in più nello stesso box o in area libera.

Il soggiorno viene conteggiato comprensivo del giorno di arrivo e del giorno di partenza con i giorni di permanenza, questo perché non abbiamo orari fissi di entrata e uscita per i mici.

La Loggia del Gatto

Via Grassi 361

22030 Lipomo (Co)

Tel. +39 327.82 75 482

mail: info@laloggiadelgatto.com

sito: www.laloggiadelgatto.com